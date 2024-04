Sondaggi | il centro perde colpi | un nuovo punto al centrodestra

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 aprile 2024) Carlo Calenda e Matteo Renzi stanno affrontando una sfida sempre più ardua in vista delle elezioni europee, con l’obiettivo del 4% di voti per ottenere l’accesso a Bruxelles che sembra allontanarsi. Renzi, dopo polemiche e controversie riguardanti la possibile presenza nella lista comune “Stati Uniti d’Europa” di candidati legati a Totò Cuffaro, ha avviato una doppia trazione con Emma Bonino, associando Insieme a +Europa. Tuttavia, questa mossa non sembra aver suscitato entusiasmo tra gli elettori dei due partiti. Flessione per i partiti minori La situazione politica evidenzia anche una flessione per Avs, mentre emerge la lista Pace Terra Dignità di Michele Santoro, che sostituisce Unione Popolare ed esordisce con l’1,6% nei. I dati raccolti dalla Supermedia Agi/Youtrend, elaborati sulla base di una media ponderata dei...