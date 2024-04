Sollevamento Pesi | Massidda si qualifica per le Olimpiadi di Parigi

(Di giovedì 4 aprile 2024) Si piazza al terzo posto del Ranking Olimpico Sergio. E l’Azzurro delvola a2024. L’atleta dell’Esercito gareggia a Phuket, in Thailandia, in Coppa del Mondo e realizza un’ottima prova nei -61 kg. Il sogno a cinque cerchi arriva grazie ai 302 kg sollevati durante il Mondiale di Riyadh (Arabia Saudita) dello scorso mese di settembre. E la conferma definitiva arriva grazie all’eleggibilità avuta durante la gara asiatica, dove è terminato secondo con 317 kg di totale (145 di strappo e 172 di slancio). “Siamo felici perché abbiamo ottenuto quello che stavamo cercando – ha detto Sebastiano Corbu, come riporta Agc di coni.it -. Sergio ha fatto un ottimo risultato, è cresciuto tantissimo e penso che abbia ancora margine per crescere ed andare a confrontarsi con i migliori al mondo ai Giochi ...

