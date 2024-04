Sollevamento pesi | Massidda brilla nei -67 kg alla World Cup di Phuket Si allontana Parigi 2024 per Zanni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 aprile 2024) Va in archivio con un bilancio agrodolce per l’Italia la quinta giornata di gara dellaCup di(in Thailandia), valevole come ultimo evento a partecipazione obbligatoria di qualificazione olimpica verso i Giochi di. Quest’oggi erano impegnati due azzurri in pedana, anche se con obiettivi e motivazioni differenti. Andiamo in ordine cronologico e partiamo dunque dal gruppo A della categoria non olimpica -67 kg maschile, in cui Sergioha dato spettacolo sfoderando una prestazione molto incoraggiante in vista della rassegna a cinque cerchi. Il 22enne sardo, già qualificato per i Giochi nei -61 kg e iscritto in quest’occasionecategoria superiore per evitare di sottoporre il suo fisico allo sforzo ...