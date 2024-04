Soffri di Gymtimidation? Ecco come sconfiggere la paura della palestra una volta per tutte

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 4 aprile 2024) È diventata virale la storia di Francesca di Napoli, su TikTok @laz3cca, che sui social ha raccontato di essere stata vittima di bodyshaming in. Sfogandosi con i suoi follower, Francesca ha raccontato in lacrime: «Mi hanno detto tutta la vita: vai incicciona. Poi ci vado e mi prendono in giro». Spiegando meglio l’accaduto, ha raccontato: «Mi sono accorta che c’era un gruppo di ragazzi di fronte a me. Mi guardavano, parlavano tra di loro e ridevano. Ma è possibile che non ci sia un posto in cui stare tranquilla? Succede ovunque, al supermercato, all’università, qua sui social, nei commenti. Vorrei vivere la mia vita senza che mi prenda in giro nessuno». L’esperienza personale di Francesca è simili a quella che tante altre adolescenti, sopratutto giovani ragazze considerate più grosse rispetto agli standard beauty ...