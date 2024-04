(Di giovedì 4 aprile 2024) Dopo l’impresa di Melbourne, le Rosse cercano un altrorisultato, ma le quote non sono dalla parte della scuderia di Maranello: sia Leclerc che Sainz si giocano a 10 Milano, 4 aprile – L’impresa di Melbourne, che ha regalato unagioia allae ai suoi tifosi, è ancora negli occhi di tutti.

(Adnkronos) - Dopo l'impresa di Melbourne, le Rosse cercano un altro grande risultato, ma le quote non sono dalla parte della scuderia di Maranello: sia Leclerc che Sainz si giocano a 10 Milano, 4 ... (liberoquotidiano)

SNAI – Formula 1: la Ferrari ci riprova in Giappone. Ma Verstappen resta il grande favorito: vittoria a 1,25 - La Rossa, però, guarda avanti e al Gran Premio del Giappone, in programma sul circuito di Suzuka. In testa alle quote SNAI, nonostante il risultato dell’ultima gara, c’è sempre Max Verstappen, ...adnkronos

Formula 1: la Ferrari ci riprova in Giappone. Ma Verstappen resta il grande favorito: vittoria a 1,25 su SNAI - La Rossa, però, guarda avanti e al Gran Premio del Giappone, in programma sul circuito di Suzuka. In testa alle quote SNAI, nonostante il risultato dell'ultima gara, c'è sempre Max Verstappen, ...agipronews

Pronostico GP del Giappone, la Ferrari a caccia della prima pole: le quote dei bookie - Pronostico GP Giappone qualifiche: le quote della prove ufficiali di Formula 1, in programma sul circuito di Suzuka sabato 6 aprile alle ore 8 ...gazzetta