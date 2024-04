Smantellata per sempre la storica casa del Grande Fratello | il video

(Di giovedì 4 aprile 2024) In questi giorni ladelè stata: hanno già rimosso le telecamere, i microfoni, i lavandini, le sedie, i complementi d’arredo, tutta l’attrezzatura sportiva, gli utensili da cucina e tutta la biancheria. Presto verranno rimossi anche i divani, i sanitari, saranno smontate le porte e svuotata la piscina. Insomma, ladelsarànel vero senso della parola: dal prossimo anno, infatti, si trasferiranno altrove. Questo perché lo stabile dove ora è stata costruita l’abitazione il proprietario lo ha reclamato. Una notizia già data da Davide Maggio nel 2022. Sapevate che erano in affitto? “Come anticipato da DavideMaggio.it, ladel...

I primi furti si sono verificati in un punto vendita di Lucca, poi in un centro commerciale di Firenze. La serie è proseguita in molte altre località, Bergamo compresa. Nella rete della Polizia ... (bergamonews)

Arrivano i VIDEO dello smantellamento della casa del Grande Fratello . La location di Cinecittà verrà rimossa per sempre L'articolo Il Grande Fratello lascia Cinecittà! Smantellata (per sempre) la ... (novella2000)

Terni, blitz nei boschi di Cesi: recuperato hascisc, smantellato il bivacco dei pusher - TERNI -L'ennesimo blitz nei boschi di Cesi è andato in scena la mattina di pasquetta. I carabinieri di vari reparti della compagnia di Terni hanno battuto palmo a palmo ...ilmessaggero

Droga nei boschi, blitz a Cesi: sequestrati 40 grammi di hashish e smantellato bivacco - Un nuovo blitz delle forze dell’ordine nei boschi in località San Biagio. L’area, non distante dall’abitato di Cesi, è nota alle cronache per spaccio e bivacchi. Anche questa volta i militari hanno se ...umbria24

Crisi umanitaria a Gaza, il Giappone ripristina i finanziamenti all’Unrwa - Il resto sarà utilizzato per sostenere i rifugiati palestinesi in Cisgiordania ... presentata dal capo dello Stato maggiore israeliano Herzi Halevi ai funzionari Onu in Israele, di smantellare l’Unrwa ...laprovinciapavese.gelocal