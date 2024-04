Smantellata per sempre la Casa del Grande Fratello – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 4 aprile 2024) L' inizio dei lavori di rimozione delladelha segnato la fine di oltre 20 anni di trasmissioni ininterrotte presso gli studi di Cinecittà.(per) ladelOgni mobile e accessorio presente negli ambienti familiari del noto reality show è stato rimosso, definitivamente. Questo segna una svolta significativa per il programma in onda su Canale 5. Le telecamere hanno catturato l' evolversi dello smantellamento degli ambienti, permettendo agli spettatori di dare uno sguardo a quelle stanze senza la magia delle luci dello spettacolo. Anche se alcuni fan del reality hanno espresso preoccupazione per questa decisione, non c' è motivo di allarmarsi. Come annunciato in precedenza, lo smantellamento ...