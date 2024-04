Slot | sbanca il jackpot senza saperlo | caccia al vincitore

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 4 aprile 2024), ha vinto ilclamoroso ma non lo sapeva. Laal fortunato si è conclusa dopo settimane di ricerca. Ecco quello che è successo Qualunque tipo di gioco d’azzardo, lo sappiamo e lo ribadiamo un’altra volta, è pericoloso. Il rischio di cadere in un vortice dal quale poi è difficile riprendersi è abbastanza alto. Diremmo altissimo, soprattutto se uno vince al primo colpo (e crede che sia tutto semplice) oppure nel caso opposto, quando una persona decide di andare a “riconquistare” le perdite. No, in questo modo non se ne esce mai. Una sala(AnsaFoto) – Ilveggente.itQuello che vogliamo dire, quindi, è che si perde sempre. A meno che non riusciste davvero a centrare un colpo incredibile e poi avere la forza di smettere di giocare. Ed è altrettanto difficile questo. Certo, il peggiore incubo per un ...