Sla e Sma | inaugurati i primi 4 posti letto al Centro Nemo Bologna

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) - E' realtà il primo nucleo di 4che danno avvio alclinicopresso l'Ospedale Bellaria. Nell'Aula magna del Palazzo regionale, il primo passo concreto verso la realizzazione di quello che diventerà, entro i prossimi 2 anni, un intero reparto dedicato esclusivamente alla cura e alla ricerca sulle malattie neuromuscolari, secondo il consolidato modello multidisciplinare dei Centri clinici, già presenti in sette sedi su tutto il territorio nazionale. Al Bellaria - si legge in una nota - si avvia dunque la presa in carico multidisciplinare a cura dell'équipe che ha seguito la formazione ricevuta in questi mesi dagli esperti dei Centri clinici. L'aspetto più innovativo, infatti, sono proprio il team ...

