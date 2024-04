Sla e Sma, inaugurati i primi 4 posti letto al Centro Nemo Bologna - Sono circa 15 le figure del primo nucleo di professionisti (tra medici e operatori sanitari) che collaboreranno per rispondere in modo integrato ai bisogni complessi di cura dei pazienti con Sla, Sma, ...tuobenessere

Centro Nemo al Bellaria, paziente seguito a 360 gradi per ogni malattia neurodegenerativa rara. “Bologna ancora più inclusiva” - Il direttore generale dell'Ausl Bordon: “Un cambio culturale e di paradigma del prendersi cura grazie a dei posti letto preziosi per permetterci di avviare un nuovo modello multidisciplinare”. L’asses ...msn

Spiagge per disabili in Salento, l’sos dell’associazione 2HE – Io posso: “Ci servono 100mila euro per aprire le tre spiagge quest’anno” - Avviata una raccolta fondi in tutta Italia perché il modello di Gaetano Fuso avviato a Melendugno è stato replicato non solo in Puglia ma anche in altre ...bari.repubblica