Sky Sport Motori Weekend | F1 Gp Giappone #PazziDellaNotte e CIV Misano Adriatico

(Di giovedì 4 aprile 2024) In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il quarto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 e il debutto stagionale del Dunlop CIV - Campionato Italiano Velocità.APPUNTAMENTI – Nuova tappa asiatica per il campionato 2024 di Formula 1 che sbarca a Suzuka per il Gran Premio del. Appuntamento giovedì 4 con la conferenza stampa dei piloti, alle 13, per poi attendere la notte per i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 4.30 e la seconda alle 8. Nella notte tra venerdì e sabato appuntamento con terza sessione di prove libere, alle 4.30, antipasto alle qualifiche che scatteranno alle 8 del mattino. Domenica la gara, con il semaforo verde che scatterà alle 7 del mattino in esclusiva live su SkyUno, SkyF1, Sky ...