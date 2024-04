Sisal paga già la quota scudetto sull’Inter ma «pagare in anticipo è un incentivo a giocare»

(Di giovedì 4 aprile 2024) Su Repubblica torna il caso delle scommesseta inda. La società di betting ha infatti iniziato are gli utenti che avevano scommesso sullodell’Inter a inizio campionato di Serie A. Il quotidiano avverte, attraverso le parole dell’avvocata Sara De Micco, del rischio di questa pratica.le scommesse a campionato in corso ma aumenta il rischio di ludopatia Scrive il quotidiano: “Una settimana fa, con 9 giornate ancora daha deciso di rimborsare chi aveva puntatocampione d’Italia. E sono cominciate ad arrivare le richieste degli scommettitori. A inizio stagione il successo nerazzurro era dato a 2,75, lapiù bassa fra le 20 ...

Mancano ancora 9 giornate alla fine del campionato di Serie A ma lo Scudetto è dell’ Inter . In realtà solo in linea teorica. I nerazzurri hanno 14 punti di vantaggio sul Milan e in palio ce ne sono ... (calcioweb.eu)

I tifosi dell’Inter possono iniziare a festeggiare lo Scudetto e la seconda stella. O almeno coloro che hanno deciso di puntare sulla vittoria dei nerazzurri in Serie A in antepost. Sisal ha infatti ... (sportface)

Scudetto all’Inter, perché Sisal sta già pagando le scommesse. Le associazioni anti azzardo: “Un invito a giocarsi il premio” - Una strategia per fidelizzare i clienti e “premiare la competenza degli scommettitori”. Sara De Micco di And, Azzardo e nuove dipendenze, mette in guardia: ...repubblica

