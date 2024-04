Sinner non usa i social | non gli servono | “I miei contatti più stretti hanno il mio numero di telefono”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Jannikè l'antidivo che l'Italia ha imparato ad amare: il fuoriclasse del tennis spiega perché non usa i, non gli: "Sto bene così".

A Miami abbiamo visto l’ultimo episodio di questo trionfale 2024 di Jannik Sinner . I numeri, come una tombola, sono 2, 1 e 3. Due come i Masters 1000 vinti in carriera, la posizione del ranking ... (ultimouomo)

Berrettini , questo è l’unico record che il suo collega Sinner non ha ancora battuto: non ci è riuscito neanche stavolta. I biglietti degli Internazionali d’Italia stanno andando a ruba. Stesso ... (ilveggente)

Sinner , sebbene l’azzurro sembri capace di tutto, c’è una vetta che potrebbe non riuscire a scalare: giù le mani da lì, è tutto suo. “Per superarmi non gli basteranno due vite”, diceva Nicola ... (ilveggente)

Pagina 4 | Ivanisevic: "Djokovic a telecamere spente...". Poi i retroscena su Sinner e Nardi - Dalle difficoltà di comunicazione in campo all'addio: l'ex coach di Nole racconta i cinque anni vissuti al fianco del tennista serbo ...tuttosport

"La super vista: il segreto di campioni come Sinner e Verstappen svelato da ricercatori di Dublino" - La vista super-veloce non è un difetto da correggere con gli occhiali, tutt’altro è il segreto che potrebbe spiegare l’imbattibilità di campioni dello sport come Jannik Sinner e Max Verstappen dotati ...quotidiano

Jannik, esempio di sportività - Il giovane tennista Jannik Sinner si distingue non solo per le sue vittorie, ma anche per la sua straordinaria sportività in campo. Con gesti come concedere punti contestati, ha dimostrato di incarnar ...ilrestodelcarlino