Sinner e la cena da monaco per festeggiare il trionfo all' Atp Il proprietario del ristorante | Niente alcolici e piatti healthy

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nelle ultime settimane la città di Miami ha portato decisamente bene agli atleti italiani. Prima, la metropoli della Florida è stata teatro degli allenamenti che hanno portato alla vittoria, nella limitrofa località di Fort Lauderdale, della nazionale italiana di calcio per 2-1 in amichevole contro il Venezuela grazie alla doppietta del centravanti Mateo Retegui. In seguito poi, in maniera ancora più rilevante, sul cemento dell’Hard Rock Stadium Jannikha superato in maniera sorprendentemente agevole il bulgaro Grigor Dimitrov, assicurandosi il torneo Atp 1000 e diventando il secondo tennista più forte al mondo in classifica generale. La cucina che conquista le star americane Tra un goal segnato su quello da calcio e un passante assestato su quello da tennis, gli atleti del Belpaese hanno trovato terreno comune nel cibo, e un approdo sicuro nel ...