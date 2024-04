Sindrome del bambino scosso | le vittime hanno meno di sei mesi Il picco di diagnosi dopo Natale

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il 7 aprile la prima giornata di sensibilizzazione sulla Shaken Baby Syndrome. La campagna “Non scuoterlo” arriva in 33 città di 15 regioni d’Italia. . Fragilità psicologica e stress tra le cause che portano alcuni genitori a scuotere il neonato per farlo smettere di piangere