Sincro | Niente Giochi di Parigi per Minisini

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 4 aprile 2024) LO ha annunciato la dt Giallombardo ROMA - Giorgionon andrà aidi. In occasione delle convocazioni dei due gruppi di nuoto artistico per delle attività collegiali (in nove proseguiranno gli allenamenti a Roma verso le Olimpiadi di, altri nove si raduneranno a Savona ve