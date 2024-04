Siccità | in Sicilia crisi drammatica | chiesta l' emergenza nazionale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 4 aprile 2024) AGI - Occorre fare in fretta e con interventi immediati per fare fronte allain. Il costo delle azioni a breve termine ritenute necessarie dal governo regionale è di 130 milioni di euro, mentre per quelle a medio termine è di 590 milioni di euro. "Lainsta diventando. La Regione - afferma il governatore Renato Schifani - ha già messo in campo una serie di azioni per mitigare la, aiutando i settori produttivi e limitando i disagi ai cittadini, ma servono anche urgenti interventi statali per operare su reti e sistemi di approvvigionamento idrico e per sensibilizzare i cittadini a un uso più razionale della risorsa". L'esecutivo regionale ha chiesto lo stato diper la ...