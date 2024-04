Si spoglia nudo dinanzi a due minorenni nel centro commerciale | denunciato 28enne

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato, l’uomo di 28anni, della Piana del Sele, che ieri pomeriggio, si è denudato nelLe Bolle di Eboli, mostrando i genitali a due ragazzine. L’episodio è accaduto all’interno di un negozio del. L’uomo, in preda ad un raptus di follia, si èto, abbassandosi finanche gli slip e si è mostratoai clienti del, tra cui due ragazzine, entrambe, a cui ha mostrato i genitali. L’uomo è stato fermato dalla sicurezza che ha allertato i carabinieri della locale stazione ed è stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

