Si corre la “Duathlon Sprint Silver Rank” | tutte le modifiche al traffico

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pisa, 4 aprile 2024 – Al fine di consentire lo svolgimento della gara "9°delle Città Medievali" la Polizia Municipale ha disposto la chiusura ale il divieto alla sosta di lungarni e di alcune piazze e vie adiacenti per la giornata di domenica 7 aprile. Per quel che concerne la sosta, dalle 11 alle 16.30 divieto di parcheggiare (con rimozione coatta) in via Curtatone e Montanara, via San Frediano, piazza Solferino e sui lungarni Pacinotti, Buozzi, Galilei, Fibonacci e Gambacorti. In piazza dei Cavalieri divieto di sosta con rimozione coatta su tutta l'area dalle 10 alle 16.30. Relativamente al transito veicolare sono interessate dae chiusure dalle 12 alle 16.30 le seguenti strade: piazza dei Cavalieri, via Santa Maria, via Curtatone ...