Si aprono le porte dell' Innovation Summit di Parigi | novità su innovazioni tecnologiche e collaborazioni

(Di giovedì 4 aprile 2024) (Adnkronos) - •Il CEO Peter Herweck ha tenuto una keynote sul potere'innovazione per produrre un impatto positivo •Presentate nuove soluzioni pensate per favorire l'efficienza energetica e accelerare i processi di decarbonizzazione •Le partnership strategiche offriranno nuove opportunità per il raggiungimento degli obiettivi net zero e di sostenibilità Stezzano (BG), 4 aprile 2024 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitalea gestione'energia e'automazione, ha dato il via al suoWorld Tour e sottolineato l'urgenza di promuovere un'azione immediata e una collaborazione continua per accelerare la transizione energetica e contrastare la crisi climatica. “Sulla scia del caldo record registrato nel 2023 a causa del riscaldamento ...