Si applicheranno le modifiche richieste dall' articolo 7 del Digital Markets Act europeo Ma cosa succederà nello specifico?

Superbonus, Castelli: "Le ragioni del cratere sono state rispettate" - Anche in questo nuovo Decreto legge sul 110%, diversamente dalle indiscrezioni iniziali, le ragioni del cratere sono state rispettate sono certo che questa attenzione non verrà meno. Ho personalmente ...viverecamerino

Superbonus sisma, il governo in retromarcia. Albano, sottosegretaria al Mef: «Solo monitoraggio per salvare i conti pubblici» - ASCOLI Il Piceno si è risvegliato ieri mattina con la paura: la bozza di un decreto legge in consiglio dei ministri annunciato mercoledì dal ministro Giorgetti aveva rischiato ...corriereadriatico