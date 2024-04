Sfiducia alla Santanchè bocciata Centrodestra granitico | l’opposizione perde pezzi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tutto da copione. Dopo essersi schiantata sulla mozione dial ministro Salvini,va a muro anche sulla richiesta di dimissioni del ministro. L’Aula della Camera ha detto “no”con 213 no e 121 sì. Contrarianche i parlamentari di Italia Viva, concheanche nelle strategie parlamentari. “Si vota una mozione sulla quale sono scritte cose di una inesattezza e di una gravità sotto il profilo politico e giuridico enormi. E’ evidente che si vuole seguire una strada di dare testate anziché di ragionare con la testa”, aveva detto in mattinata Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia. Per poi attaccare la mozione, dal punto di vista ...