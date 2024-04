Sfiducia a Salvini e Santanchè | cosa è successo ieri | il governo diserta l’Aula e l’opposizione non schiera i leader

Roma, 3 aprile 2024 – Montecitorio ore 10: mozione di sfiducia contro la ministra del Turismo, Daniela Santanchè . La diretta interessata non si presenta. Ma a lasciare vuoti i banchi è l’intero ... (quotidiano)

Camera, respinta la Sfiducia a Salvini. Oggi si vota per la Santanché - La Camera ha respinto la mozione di Sfiducia presentata nei confronti di Matteo Salvini per i rapporti della Lega con la Russia. A votare contro sono stati in 211; mentre i favorevoli erano 129. Dopo ...ecovicentino

Dopo Salvini, Montecitorio pronto a salvare pure Santanchè - Montecitorio grazia pure Santanchè. Scontato l'esito del voto sulla mozione di Sfiducia con destre e renziani che hanno detto che voteranno no ...lanotiziagiornale

Mozioni di Sfiducia, oggi tocca a Santanché e si torna in aula - La maggioranza si compatta per blindare i suoi ministri Salvini e Santanchè dalle mozioni di Sfiducia delle opposizioni. Oggi alle nove e mezza tocca al ministro del Turismo di Fratelli d'Italia, per ...tg.la7