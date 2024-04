Seth Rollins | “Sono il nuovo ‘Mr WrestleMania’ | Shawn Michaels è quello originale”

(Di giovedì 4 aprile 2024) La storia dia WrestleMania è affascinante. Dalla sua collaborazione con lo Shield all’essere il primo atleta a incassare durante il main event aggiudicandosi il WWE Championship contro Brock Lesnar e Roman Reigns a WrestleMania 31. Durante un’intervista a USA Today,ha ufficialmente definito se stesso come il moderno Mr. WrestleMania, nonostante il soprannome sia stato dato a “The Heartbreak Kid”. Le sue parole “Non ho nulla contro. È stato fantastico, il Mr. WrestleMania, ma per la mia generazione, se si guarda al mio curriculum, nessuno può raggiungerlo”. Per la cronaca, quest’annosarà impegnato in una doppia sfida a WrestleMania 40, dove insieme a ...

