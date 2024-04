Sesto San Giovanni | tentano la truffa dello specchietto a un anziano disabile | nomadi denunciati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024)San, 4 aprile 2024 –preso di mira da una coppia ditori: il tentativo di raggiro, però, fa flop grazie alla prontezza degli agenti della polizia locale. È accaduto ieri, mercoledì 3 aprile, aSan, in via Marx, nel quartiere periferico di Cascina Gatti. Sono entrati in azione duea bordo di una Opel Meriva. I due, a quanto pare, avevano architettato il tranello in ogni su dettaglio. Prima hanno simulato di aver avuto un incidente con un altro automobilista,e con disabilità. Successivamente hanno colorato con del gessetto bianco la carrozzeria della vettura guidata dalla loro vittima, in modo da “disegnare un danno”. Infine hanno proposto al pensionato di risolvere ...