Sessanta nuovi punti luce per l’area tra il Viadotto dell’Indiano e via del Poderaccio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) Firenze, 4 aprile 2024 - Un nuovo impianto di illuminazione per la zona tra ile via del. È terminato i giorni scorsi l’intervento di Firenze Smart finalizzato alla messa in sicurezza, estensione e riqualificazione degli impianti di illuminazione che insistono sulcompresa fra ilIndiano e via del. Si tratta del quadrilatero stradale di via del, via dell’Isolotto fino all’incrocio di via dello Scalo, via dello Scalo e via dell’Argingrosso fra la rotatoria di svincolo con ildel Ponte all’Indiano e via del. “Piùsignifica una maggiore sicurezza – dichiarano gli assessori alla Sicurezza Benedetta Albanese e alla Mobilità Stefano ...