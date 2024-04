Servizi educativi a Pisa | via alle iscrizioni agli asili nido per l’anno 2024-25

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile- Il Comune diha pubblicato il bando per leai nidi d’infanzia pereducativo-2025. L’Ufficioinforma le famiglie che da giovedì 4 aprile e finoore 23.59 di martedì 30 aprile sarà possibile effettuare domanda di conferma del posto per i bambini/e già iscritti neleducativo 2023-24 e domanda di nuova iscrizione per i bambini/e nati dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile. "Voglio ringraziare gli uffici per l’indispensabile e puntuale lavoro svolto - dice l’assessore aiRiccardo Buscemi - A settembre l’offerta educativa del Comune diammonterà a 467 ...

