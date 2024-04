Serie B | crolla la quota per la promozione della Sampdoria | Pirlo vince ancora e l’impresa si avvicina

(Di giovedì 4 aprile 2024) Lasta facendo l`impossibile e, con la quarta vittoria consecutiva, si è portata al settimo posto in classifica, in piena zona playoff....

I dorici, rimasti in 9, rimediano un pesantissimo 2-0 al “Tubaldi”. Sconfitta di misura per la Vis. Le 4 marchigiane tristemente in fondo alla classifica 24 marzo 2024 – Il derby tra Recanatese e ... (vallesina.tv)

La Sampdoria è una delle squadre più in forma del campionato di Serie B ed è tornata pienamente in corsa per la promozione in massima categoria. La squadra di Andrea Pirlo è reduce da quattro ... (calcioweb.eu)

All American, la Serie tv avrà una sesta stagione - Si farà All American 6. Il rinnovo formale è arrivato a gennaio, quando Brad Schwartz, il presidente della programmazione di intrattenimento per la rete The CW, ha confermato che la Serie avrebbe ...tvserial

Serie C, l’Olbia crolla a Rimini: 5-0 - Rimini L’Olbia fallisce l’esame forse più importante della stagione e torna a casa con un pesante passivo, 5-0 il risultato finale, che se non sa ancora di condanna al declassamento in Serie D ci manc ...lanuovasardegna

Serie D Girone B - La Varesina crolla, il Palazzolo vince 0-3 e aggancia il Piacenza in vetta - Il Palazzolo nel recupero vola al primo posto insieme ai biancorossi a quota 63 punti a cinque turni dal termine del campionato.sportpiacenza