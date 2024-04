Serie A Basket classifica 25a giornata | Pesaro e Brindisi a un passo dalla A2

(Di giovedì 4 aprile 2024) A 5 giorni dal termine della regular season, la Germani Brescia rimane rimane prima incon 18 vittorie e 7 sconfitte. Segue il terzetto guidato, per differenza punti,Virtus. Il quadro delle prime quattro si completa con EA7 Milano e la Umana Reyer Venezia. Le prime 4 della classe sembrano fare un campionato a parte, dato il notevole distaccoquinta in poi. Sarà bagarre per accedere alle ultime piazze che danno accesso ai playoff, con Derthona e Trento che proveranno a difendere la settima e ottava posizione dagli assalti di Napoli (fresco campione, a sorpresa, della Coppa Italia) e di Sassari. Andando nelle retrovie, sembra quasi fatta per la retrocessione di due storiche formazione come l’HappyCasae la Carpegna Prosciutto, appaiate a 14 ...

