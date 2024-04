Serie A | 31° giornata | probabili formazioni | orari e dove vedere le gare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Milano, 4 aprile 2024 - Archiviate le semifinali di Coppa Italia è di nuovo tempo di campionato. LaA torna in campo nel fine settimana per la 31esima, che verrà inaugurata dallo scontro salvezza fra Salernitana (che tuttavia sembra ormai destinata alla retrocessione) e Sassuolo. Il piatto forte di questo turno arriverà sabato, quando all'Olimpico di Roma si disputerà il derby capitolino. Per quanto concerne la capolista Inter, i nerazzurri scenderanno in campo a Udine, chiudendo il programma lunedì sera. Il Milan ospiterà il Lecce, mentre il Bologna andrà a Frosinone per continuare a sognare un posto nella prossima Champions League. L'altro match di cartello sarà Juventus-Fiorentina, possibile antipasto della finalissima di Coppa Italia. L'Atalanta sarà impegnata a Cagliari, mentre il Napoli a Monza. A completare il quadro ecco ...