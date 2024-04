Serie A 2023 2024 | gli arbitri della 31esima giornata | Roma-Lazio a Guida

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sarà Marcoa dirigere il derby, in programma alle 18:00 di sabato 6 aprile e valido per la trentunesimadiA. Al Var ci sarà Irrati, con Fabbri quarto uomo e Maresca Avar. Nelle designazioni, è Massimi l’arbitro scelto per Milan-Lecce, mentre Monza-Napoli sarà diretta da Doveri. Rapuano dirigerà Cagliari-Atalanta, mentre per il big match Juventus-Fiorentina è stato designato La Penna. Piccinini dirigerà Udinese-Inter. Le designazioni arbitrali SALERNITANA – SASSUOLO Venerdì 05/04 h.20.45 SOZZA (foto) BRESMES – BERCIGLI IV: MINELLI VAR: DI PAOLO AVAR: GARIGLIO MILAN – LECCE Sabato 06/04 h.15.00 MASSIMI BACCINI – YOSHIKAWA IV: COLOMBO VAR: MARINI AVAR: VALERISabato 06/04 ...