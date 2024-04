Serena Autieri non ha bisogno di un red carpet per sfoggiare il suo glam

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 4 aprile 2024) Oltre ad essere un’attrice, cantante e conduttrice televisiva molto apprezzata dal pubblico nostrano,è anche un punto di riferimentoche non hadi un palcoscenico o redper brillare di luce propria.non smette mai di sorprendere. Il suo è uno stile che genera continue certezze. Che si tratti di un look da red, a prova di televisione o per una vacanza sulla neve, l’attrice saprà sempre come conquistare il cuore di un fashion addicted. Classe ’76, negli ultimi anniha ravvivato gli schermi e i teatri italiani sia come attrice, ma anche come cantante e conduttrice.. Crediti: Ansa/Instagram – ...