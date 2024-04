Seregno scopre il libro sospeso Un dono per i bambini in affido

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Anasce l’iniziativa del. Saranno 61 iche riceveranno inqualcosa da leggere grazie all’acquisto fatto da altri. È un risultato sorprendente, non solo perché si tratta della prima edizione del, ma anche perché tutto è nato quasi in modo spontaneo. "In occasione della mostra “Intima Lettura“ con il quadro “Madonna col Bambino che legge“ – spiega il sindaco Alberto Rossi –, visitata in tre mesi da quasi 2mila persone, è stata lanciata una bella iniziativa di solidarietà: il. Le promotrici, insieme all’ufficio cultura del Comune, sono state alcune librerie della città: Biblos Cartolibreria, Città del Sole, Lulabì, Mondadori Bookstore ...