(Di giovedì 4 aprile 2024) Del caso ne aveva parlato 'Chi l'ha visto?' nella puntata di ieri dopo che l'Interpol aveva emesso un avviso dicon le ricerche estese in tutti i Paesi europei E' statala, la bambina di quasi 2 annia Bor, in. Lo ha annunciato il presidente serbo Aleksandar Vucic,

uccisa la bambina scomparsa, lo annuncia il premier serbo Vucic. Arrestate due persone - in Serbia. Lo ha annunciato il presidente serbo Aleksandar Vucic durante una sessione straordinaria del governo, come riporta la Tv pubblica di Belgrado. «Abbiamo brutte notizie per la bimba di Bor, ...gazzettadiparma

uccisa la bambina scomparsa, lo annuncia il premier serbo Vucic - in Serbia. Lo ha annunciato il presidente serbo Aleksandar Vucic durante una sessione straordinaria del governo, come riporta la Tv pubblica di Belgrado. "Abbiamo brutte notizie per la bimba di Bor, ...ansa

Serbia, uccisa la piccola Danka scomparsa a Bor: arrestate 2 persone - (Adnkronos) - E' stata uccisa la piccola Danka, la bambina di quasi 2 anni scomparsa a Bor, in Serbia. Lo ha annunciato il presidente serbo Aleksandar Vucic, come si legge sul sito di 'Chi l'ha vistoreggiotv