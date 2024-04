Serbia | uccisa la piccola Danka scomparsa a Bor | arrestate 2 persone

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pubblicato il 4 Aprile, 2024 (Adnkronos) – E' statala, la bambina di quasi 2 annia Bor, in. Lo ha annunciato il presidente serbo Aleksandar Vucic, come si legge sul sito di 'Chi l'ha visto?' che nella puntata di ieri aveva parlato del caso. Arrestati due sospetti che avrebbero confessato e stanno conducendo la polizia nel luogo dove si trova il corpo. L'Interpol aveva lanciato per laun appello internazionale e le ricerche erano state estese a tutti i Paesi europei tra cui l'Italia. La, che ancora non aveva imparato a parlare, era sparita mentre il 26 marzo si trovava a Bansko Pole nei pressi di Bor con la madre. Qualche giorno dopo era arrivata una segnalazione dall'Austria. ...

