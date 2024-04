Serata dibattito sul digitale per una cittadinanza attiva e consapevole

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Levate. L’associazione civica e culturale “L’Olmo” di Levate, in collaborazione con la Parrocchia locale, è lieta di annunciare un evento di rilevanza culturale e sociale che si terrà sabato 27 aprile 2024 alle 21 nella Sala della Comunità di Levate, in Piazza Amedeo duca d’Aosta. L’evento avrà come fulcro la presentazione del libro “Non di solo Like” di Giuseppe Trapani, con la prefazione di Tommaso Labate, notista politico del Corriere della Sera e conduttore per Rai Radio 2. Esplorare le possibilità del web significa superare la concezione delcome di una mera somma di account. Non di solo like, infatti, vive la rete, ma online si può costruire una comunitàfondata su valori condivisi e positivi. L’educazione civica diventa per questo un tema urgente per un approccio creativo e responsabile ai nuovi media. Tra Informazione e ...