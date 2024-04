Senza Consiglio da dicembre Ora va convocato al più presto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tre mesicomunale. E la necessità di convocarlo in tutta fretta. La segnalazione arriva dal gruppo civico Vigevano Prima di Tutto di cui è portavoce Piero Marco Pizzi: "Con stupore, disappunto e preoccupazione prendiamo atto del lungo periodo d’inattività delcomunale, fatta eccezione per la seduta straordinaria sul caso Moreschi. Ilnon si riunisce dal 30. Uno stop inaccettabile, tanto più con le crescenti difficoltà che la città si trova ad affrontare". Per Vigevano Prima di Tutto le criticità sono molte. "I cantieri in grave ritardo – sottolinea Piero Marco Pizzi – La questione irrisolta della Ztl, la grave crisi industriale che mette a rischio attività produttive e posti di lavoro. Perciò è essenziale che ilcomunale ...