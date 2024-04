Sedrianowcup nella storia Quattro giorni di sport senza confini e barriere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Laha chiuso la sua quarta edizione con un trionfo diività e talento.intensi, 138 partite affrontate e oltre 1200 atleti provenienti da ogni angolo del globo hanno dimostrato la resilienza e la passione che caratterizzano il mondo dello. I 1200 atleti provenienti da ogni angolo del mondo hanno dimostrato il loro valore, regalando agli spettatori momenti indimenticabili di gioco e passione. Il supporto caloroso dei familiari e degli amici dalle tribune ha reso ancora più speciale questa esperienza, trasformando gli impiantiivi di Sedriano, Bareggio e Vighignolo in veri e propri teatri del calcio giovanile internazionale. Questa edizione dellaè stata anche un’occasione per lanciare progetti innovativi come ...