Se spegni il telefonino | vinci un regalo | l’iniziativa che spopola in Italia

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tue metti via il, il ristorante – in cambio del sacrificio – ti regala una bottiglia di vino. La notizia, arrivata qualche giorno fa da Verona, ha fatto il giro di siti e giornali. Ma a ben vedere, sono tanti i locali inin cui si mangia e si beve senza poter avere davanti agli occhi l’immancabile smartphone. Ecco dove e quali sono. Puntata su Verona, quindi. Se sei sconnesso ti regalano la bottiglia di vino al ristorante che si chiama “Al condominio”. E il nome già dovrebbe dire molto. Una piacevole novità che ha sollecitato lo scrittore Fernando Camon, che su Avvenire ha rimarcato come “l’uso del cellulare disturba non solo il tuo tavolo, ma anche i tavoli vicini. Mangiare e chiacchierare son due contrari. Non puoi gustare il pranzo colall’orecchio”. Camon, da buon letterato ...

