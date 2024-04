Se Potessi Dirti Addio trama ultima puntata 5 aprile | Marcello aiuta Elena

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 4 aprile 2024) Questa sera, giovedì 42024, è andata in onda la secondadi Se, prodotta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, e domani già è prevista la messa in onda dellafinale. Mediaset ha scelto di cambiare all'ultimo momento il palinsesto di Canale 5, in modo da mandare in onda per due giorni consecutivi la nuova fiction. Questa mossa potrebbe servire a tenere alto il livello di attenzione dei telespettatori, che già domani assisteranno all'epilogo di questa intricata serie tv. La neuropsichiatraAstolfi, interpretata dall'attrice Anna Safroncik, si troverà alle prese con la sua vita privata e quella professionale, le quali non potranno fare a meno di intrecciarsi. Nell'episodio conclusivo vedremo che si rivelerà molto prezioso ...