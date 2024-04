Se anche Marcello Sorgi parla di suicidio | sfiducia a Salvini | sinistra kamikaze | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Eccoci ad Occhio al Caffè, la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. "Se oggi promette di essere la giornata di Daniela Santanchè, cioè la giornata in cui presumibilmente verrà respinta la mozione dinei suoi confronti, ieri è avvenuta la stessa cosa per Matteo, il quale non è intervenuto in aula, così come non sono intervenuti i leader dell'opposizione. Tanto cheun osservatore come, piuttosto ostile al leghista, non può che osservare che la mossa delle opposizioni si è mostrata più suicida che omicida", ricorda Capezzone. "In ogni caso,è protagonista di un'ampia intervista a Libero, a Mario Sechi. L'intervista più positiva per posizionamento e toni in questi mesi, da ...