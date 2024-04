Scuola | disabili in cattedra Trecento studenti a lezione di inclusione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) Giovani contà in. Obiettivo, proporre agli alunni delle scuole della Valdelsa i contenuti di speciali discipline di studio: diritti,, libertà e dignità della persona, partecipazione, cittadinanza attiva. È in sintesi il progetto, finanziato dalla Regione, grazie al quale Anffas Altavaldelsa va incontro alla comunità scolastica del territorio per promuovere i valori della convivenza civile contro ogni pregiudizio. Un piano che si concretizza attraverso momenti di formazione-informazione in un totale di quindici classi nei due Comprensivi di Poggibonsi, all’Arnolfo di Cambio di Colle di Val d’Elsa e all’Istituto di istruzione superiore Roncalli, per oltre. Dopo la fase dedicata alla preparazione, il via al lavoro all’interno delle aule: giochi di ruolo, ...