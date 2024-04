Scuola chiusa a Ravenna anche il 5 e il 6 aprile dopo l’incendio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 aprile 2024), 42024 – Il Comune dista portando avanti tutte le attività propedeutiche alla riapertura dellamedia Don Minzoni, in via Cicognani 2.scoppiato nel tardo pomeriggio di martedì 2, infatti, sono necessarie le attività di messa in sicurezza, pulizia e arieggiamento dei locali. Per questo motivo l’attività didattica rimarrà sospesanelle giornate di domani, venerdì 5, e sabato 6. Per quanto riguarda la settimana prossima, verranno dati ulteriori aggiornamenti appena possibile. Pare che il fuoco sia stato innescato da una accatastamento di materiale plastico (tipo confezioni e bottigliette) nell’area esterna a ridosso delle aule. Le fiamme hanno probabilmente raggiunto ...