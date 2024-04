«Scrivi quando arrivi» | il gruppo Whatsapp dove centinaia di ragazze si sorvegliano e supportano durante la notte

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 aprile 2024) «». Una frase che si usa solitamente ai saluti al termine di una serata per rassicurarsi che l’altro, soprattutto se si ha di fronte una donna,a casa sano e salvo. È diventato, però, anche il nome di unutilizzato da– di cui la gran parte fuorisede – per poter chiedere aiuto in caso di timore la sera. «Ciao, c’è qualcuna sveglia?», chiedono. E partono risposte e conforto, tra le 300presenti nel. A raccontarlo è l’edizione bolognese de la Repubblica. L’ideatrice si chiama Samia Outia, una ragazza di 22 anni, veneta e di origini marocchine, che studia giurisprudenza all’università. Le ...