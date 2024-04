Scoppia la moda dei reading party | occasioni per trovarsi a leggere in compagnia

(Di giovedì 4 aprile 2024) A New York stanno spopolando le feste letterarie dove ci si incontra per godersi un bel libro lontano dalle distrazioni. Come funzionano questi eventi.

Scippo in centro, in due rubano la borsa di mano e scappano: il ladro «buono» torna indietro, restituisce il passaporto, poi sparisce - Curioso episodio giovedì notte in via di Torre Argentina fuori dal locale Shari Vari. Vittima una 19enne che ha deciso di non sporgere denuncia ...roma.corriere