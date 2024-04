Scoppia condotta adduttrice | Comuni irpini e sanniti senza acqua

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Alto Calore rende noto che, a causa di una rottura suDN 900 in agro del Comune di Cassano Irpino, l’erogazione idrica al servizio di diversisia dell’a che del Sannio è sospesa. I lavori sono in corso, pertanto, potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera della giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista in serata”. Ecco di seguito l’elenco deiinteressati: Avellino (Cesine), Avellino (casa circondariale) Avellino (clinica Villa Esther) Avellino (Centro Dyalisis), Atripalda (Fraz. Cerzete) Montecalvo Irpino, Castelvetere sul Calore, Montemarano, Parolise, San Potito Ultra, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Candida, Manocalzati, Prata, ...

Scoppia improvviso un incendio dentro un’abitazione, salvati il proprietario e il suo cane - È successo a Lizzanello, nella tarda serata di ieri. Carabinieri e vigili del fuoco hanno soccorso l'uomo e l'animale di piccola taglia, mettendoli al riparo. Le fiamme, per cause in fase d'accertamen ...lecceprima

Parabiago, Scoppia la lite e un 25enne viene ferito a rasoiate: salvo per miracolo - Parabiago (Milano), 3 aprile 2024 – Pochi centimetri più in là e la ferita da arma da taglio avrebbe potuto uccidere la vittima dell’aggressione: è stato in gran parte chiarito l’episodio che questa m ...msn

Stefano De Martino: “Io condurre Sanremo 2025 Speriamo non mi arrivi questa proposta” - "Non mi è arrivata alcuna proposta da parte della Rai e spero non mi arrivi", ha dichiarato Stefano De Martino riguardo alla possibilità di condurre Sanremo 2025. Tuttavia, ha aggiunto: "Farei molta f ...baritalianews