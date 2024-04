Scoop | la recensione | un' intervista regale | un principe senza corona e un film da non perdere

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ladi: la storia vera dietro un'da manuale e le grandi prove degli interpreti per un'opera che colpisce. Ilè in streaming su Netflix. "Chi soffre di fissazioni, non le riconosce mai come tali" affermava Freud, e nella società dell'immagine l'ossessione che ci assilla è lo scrutare la vita altrui, lasciarsi sopraffare dalle ascese, ma soprattutto dalle cadute degli idoli, delle star, e anche dei regnanti. Del resto è la caduta dell'eroe, non il suo successo a conquistarci. Il caso Jeffrey Epsetin è stata un'onda d'urto che ancora oggi non si è ritirata: la marea ha investito gli schermi, le pagine dei giornali, trascinando a fondo anche chi in quello scandalo si è ritrovato complice, come ilAndrea d'Inghilterra. Come sottolineeremo in questa …