Al lavoro cinque squadre dei vigili del fuoco Una persona è morta in un Incidente stradale, avvenuto a Cupra Marittima in provincia di Ascoli Piceno nella galleria Vinci, sulla A14. Sul posto sono ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Una persona è morta in un Incidente stradale, avvenuto a Cupra Marittima in provincia di Ascoli Piceno nella galleria Vinci, sulla A14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per ... (periodicodaily)

Scontro in galleria, camion carico di alcolici in fiamme: un morto, 11 feriti e caos sull'A14. Traffico in tilt: ecco la situazione - PEDASO - Ancora una tragedia sul "tratto maledetto" dell'autostrada A14 nel sud delle Marche. Un veicolo in fiamme, infatti, ha portato alla temporanea chiusura del tratto tra Fermo ...corriereadriatico

INCIDENTE MORTALE SULLA A14: Scontro PULLMAN-CAMION, 9KM DI CODA VERSO PESCARA - PESCARA – È stato riaperto poco dopo le ore 14, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, il tratto marchigiano compreso tra Fermo e Grottammare in direzione Pescara, grazie all’installazione di una deviaz ...abruzzoweb

INCIDENTE MORTALE SULLA A14: Scontro PULLMAN-CAMION, 9KM DI COSA VERSO PESCARA - PESCARA – È stato riaperto poco dopo le ore 14, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, il tratto marchigiano compreso tra Fermo e Grottammare in direzione Pescara, grazie all’installazione di una deviaz ...abruzzoweb