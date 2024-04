Scontro e fuga | trovata la donna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Non sarà accusata di omissione di soccorso, perché i due conducenti sono rimasti illesi, ma dovrà pagare i danni e chiarire perché si è dileguata senza lasciare i propri dati assumendosi le proprie responsabilità. Protagonista unache alla guida della Mitsubishi Colt è stata al centro di due incidenti intorno al municipio. È successo il 28 marzo quando, intorno alle 15,20 una Porsche, che aveva appena percorso via Cesati, è stata urtata dalla Colt che procedeva in contromano in via IV novembre. La conducente si è però allontanata senza nemmeno accertarsi delle condizione di salute del cerianese 56enne a bordo dell’auto colpita. Pochi minuti dopo un secondo sinistro nella vicina via Milano. Anche qui un’auto urtata, un’utilitaria, e lache si dilegua. In pochi giorni la polizia locale è risalita all’auto e alla conducente che è stata ...