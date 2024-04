Scontri a Bologna | attivisti e polizia feriti ma il taglio degli alberi al Don Bosco è iniziato | «È un danno all’ambiente»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 aprile 2024) È scoppiato il caos al parco Dondicon glidel Comitato No Besta che ieri 3 aprile hanno tentato di impedire l’abbattimento di una trentina die l’avvio di un cantiere per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico che dovrà sostituire il precedente. Si sono verificati veri e propricon le autorità finiti con una ventina ditra agenti e manifestanti. Il progetto della discordia è voluto dal Comune e vale ben 18 milioni di euro, di cui 1 del Pnrr, fa sapere la Repubblica. Un progetto inaccettabile per il Comitato No Besta, convinto che in tempi di emergenza climatica sia necessario preservare il verde esistente anziché abbatterlo per costruirci sopra. Iniziano i lavori Per questo, ieri mattina circa 200...